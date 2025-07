Balanços corporativos apresentam pontos positivos, mas incerteza sobre tarifas persiste

(Reuters) - Algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, incluindo a gigante norte-americana de buscas Alphabet, a fabricante sul-coreana de chips SK Hynix e a fornecedora indiana de serviços de TI Infosys, apresentaram previsões otimistas em seus últimos balanços, ignorando a incerteza da política comercial dos EUA.

As operações corporativas foram ofuscadas pela ação comercial errática dos Estados Unidos, que afetou as cadeias de suprimentos e fez com que as empresas tivessem que lidar com incertezas sobre as tarifas, além das preocupações econômicas mais amplas, como mudanças regulatórias e flutuação cambial.

Mas os gigantes da tecnologia Alphabet , SK Hynix e Infosys - que divulgaram lucros que superaram as previsões do mercado - previram dias melhores, com a Alphabet e a SK Hynix sinalizando planos para aumentar os gastos.