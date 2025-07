BCE mantém taxas de juros enquanto aguarda clareza sobre comércio

Com a inflação agora de volta à meta de 2% do BCE e com a expectativa de que ela permaneça lá, as autoridades optaram pela manutenção nesta quinta-feira, no momento em que as negociações comerciais entre a União Europeia e o governo de Donald Trump nos EUA parecem estar em sua reta final.

O Conselho do BCE pintou um quadro equilibrado da economia, com a incerteza de curto prazo sobre o comércio compensada pelo investimento público mais adiante.

"Em parte refletindo os cortes anteriores das taxas de juros pelo Conselho do BCE, a economia tem se mostrado, até agora, resiliente em geral em um ambiente global desafiador", disse o BCE. "Ao mesmo tempo, o ambiente continua excepcionalmente incerto, especialmente por causa das disputas comerciais."

Enquanto a presidente do BCE, Christine Lagarde, e seus colegas estavam no meio de sua reunião na quarta-feira, diplomatas da UE disseram que os dois lados estavam caminhando para um acordo que resultaria em uma tarifa ampla de 15% sobre as importações dos EUA de produtos da União Europeia.

Isso seria aproximadamente a metade do caminho entre os cenários básico e severo do BCE para a economia da zona do euro apresentados no mês passado, mas mais brando do que os 30% ameaçados por Trump.

A estimativa do BCE mostrou que as tarifas mais altas dos EUA resultariam em menor crescimento e, dependendo da extensão da retaliação da UE, em inflação na zona do euro no médio prazo.