Conselho Curador do FGTS aprova distribuição de R$12,9 bi aos trabalhadores

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou proposta do Ministério do Trabalho e Emprego para a distribuição de R$12,9 bilhões aos trabalhadores, referentes ao resultado do fundo, informou a pasta nesta quinta-feira.

O lucro total do FGTS no exercício de 2024 foi de R$13,6 bilhões, dos quais 95% serão repassados aos trabalhadores. O valor deve ser creditado ainda este mês, embora o prazo legal seja até 31 de agosto.