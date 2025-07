Dólar fecha estável no Brasil com mercado atento à disputa tarifária

No exterior, no fim da tarde o dólar subia ante seus pares fortes, mas tinha movimentos mistos ante as demais divisas, com os investidores também aguardando novidades sobre as negociações comerciais dos EUA com seus parceiros. Após ter fechado acordo com o Japão, os EUA caminham para um entendimento com a União Europeia.

Às 17h18, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,24%, a 97,431.