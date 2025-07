Dólar oscila pouco com negociações comerciais dos EUA em foco

"No momento, é difícil saber a total extensão dessa iniciativa (de Trump) e qual será a reação do governo brasileiro", disse a economista Paula Magalhães, do banco Bradesco, em relatório.

"O fato de o Brasil ser uma economia relativamente fechada e fundamentos externos que indicam fraqueza do dólar ajudam a explicar por que a taxa de câmbio continua orbitando seus valores de equilíbrio", completou.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,24%, a 97,434.

Para além do comércio, os mercados também analisavam a mais recente decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que manteve sua taxa de juros inalterada em 2% nesta quinta-feira, após oito cortes de juros em um ano.

Com a inflação de volta à meta de 2% e com a expectativa de que permaneça nesse patamar, as autoridades optaram pela pausa no afrouxamento monetário, justamente quando as negociações entre a UE e os EUA parecem estar na reta final.

Na frente de dados, os investidores analisarão dados de arrecadação para junho no Brasil, às 10h30, e as pesquisas PMI da S&P Global sobre os setores industrial e de serviços dos EUA, ambas às 10h45.