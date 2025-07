Ecovix encerra recuperação judicial após 9 anos e mira novos contratos

A Ecovix ressaltou que "a maior conquista do período" de recuperação foi a assinatura em fevereiro deste ano de contrato com a Transpetro, subsidiária da Petrobras, para a construção de quatro navios de classe Handy, de 15 mil a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB), em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os trabalhos, segundo a empresa, levarão em torno de três anos e devem começar neste semestre em Rio Grande, com investimentos de US$278 milhões e geração de cerca de 1.400 empregos no pico da operação.

A recuperação do setor naval brasileiro foi uma das grandes promessas do presidente Lula ao tomar posse em seu terceiro mandato na Presidência.

Outro importante marco, segundo a Ecovix, foi contrato assinado com a Gerdau para desmantelar plataforma P-32, que era da Petrobras, atualmente em curso.

Além disso, a empresa reiterou que, em 2021, recebeu para reparos o Siem Helix I, navio de estimulação de poços que atua na Bacia de Campos, e que, em quatro anos, 25 embarcações também passaram por esse tipo de serviço no local, "movimentando centenas de empregos".

O aval para o encerramento do processo foi publicado em sentença na terça-feira, pela 2ª Vara Cível de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.