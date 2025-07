Ibovespa fecha em queda tendo WEG e Embraer em destaque com preocupações sobre tarifa dos EUA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, reflexo de preocupações com os potenciais efeitos das tarifas comerciais norte-americanas que devem começar a vigorar na próxima semana, com as ações das gigantes WEG e Embraer entre as maiores perdas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,21%, a 133.736,98 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 133.647,84 pontos na mínima e 135.362,58 pontos na máxima do dia.