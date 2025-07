Ibovespa recua sem evolução em negociação sobre tarifas dos EUA

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de quase 1%, com o desempenho positivo em Wall Street apoiando um ajuste positivo no pregão brasileiro, após quedas recentes em meio à escalada da tensão entre EUA e Brasil e preocupações sobre as suas consequências político-econômicas.

Em Nova York, o S&P 500 avançava 0,17%, com investidores avaliando balanços corporativos e monitorando as negociações comerciais entre EUA e seus parceiros.

DESTAQUES

- BRADESCO PN cedia 1,57%, com o sinal negativo prevalecendo no setor. ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,27%, BANCO DO BRASIL ON caía 1,29% e SANTANDER BRASIL UNIT recuava 1,58%. Santander e Bradesco abrem a temporada de balanços dos bancos do Ibovespa na próxima semana.

- WEG ON recuava 1,5%, ampliando a perda após tombo de 8% na véspera na esteira da decepção com o balanço do segundo trimestre. A partir das 11h, executivos da WEG falam com analistas sobre o resultado. Investidores seguem preocupados com potenciais efeitos das tarifas comerciais dos EUA.

- VALE ON era negociada em baixa de 1,29%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,55%, a 811 iuanes (US$113,40) a tonelada.