Implantação de energia solar na UE desacelera pela primeira vez em uma década

BRUXELAS/BERLIM (Reuters) - A expansão da energia solar na União Europeia está a caminho de sua primeira desaceleração anual em mais de uma década, mostraram dados do setor nesta quinta-feira, à medida que alguns governos reduzem os subsídios para painéis solares em telhados.

A tendência reflete a mudança de prioridades políticas na Europa, já que alguns países membros reduziram as medidas ecológicas ou o apoio à energia limpa de orçamentos sobrecarregados por gastos com defesa e indústrias locais.

A UE está no caminho certo para instalar 64,2 gigawatts de nova capacidade de energia solar em 2025, uma queda de 1,4% em relação aos 65,1 GW instalados no ano passado, informou a associação do setor SolarPower Europe.