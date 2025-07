Mercado está cada vez mais confiante na pausa do BCE nos juros até o fim do ano

Por Yoruk Bahceli e Danilo Masoni e Naomi Rovnick

LONDRES (Reuters) - Operadores ficaram mais convencidos nesta quinta-feira de que o Banco Central Europeu (BCE) manterá os juros após o verão (no hemisfério norte), com a avaliação relativamente otimista da instituição sobre as perspectivas econômicas e a proximidade de um acordo comercial UE-EUA reduzindo as apostas em novos cortes.

Os mercados agora estimam menos de 25% de chance de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros quando o BCE se reunir, em 11 de setembro. Atualmente a taxa de referência está em 2%.