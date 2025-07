Metade dos Estados brasileiros tem EUA entre principais destinos de exportações

BRASÍLIA (Reuters) - Das 27 unidades da federação, 13 Estados brasileiros têm os Estados Unidos como maior ou segundo maior destino das suas exportações e serão diretamente afetados pela aplicação da tarifa de 50% anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, com destaque para o Ceará, que tem 45% de vendas externas dirigidas aos EUA.

Segundo dados compilados pela assessoria técnica do Senado, São Paulo é o Estado que exporta o maior valor bruto para os norte-americanos, com US$13,8 bilhões em 2024, o que representa mais de um terço de todas das exportações do país para os EUA.

Os EUA são o principal destino dos produtos paulistas, representando 18,2% das vendas externas do Estado, seguidos pela China, com 13,8%.