Moraes vê "irregularidade isolada" de Bolsonaro em rede social e alerta sobre prisão em caso de reincidência

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse em decisão nesta quinta-feira que a transmissão de um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana na rede social do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) violou as medidas cautelares impostas a ele, mas, por se tratar de "irregularidade isolada", decidiu não decretar a prisão de Bolsonaro.

Moraes alertou, no entanto, que decretará imediatamente a prisão do ex-presidente em caso de nova violação das medidas cautelares impostas a ele na semana passada.

"Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que, as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito", disse Moraes em sua decisão.