Nestlé anuncia revisão do negócio de vitaminas após fraco crescimento das vendas

LONDRES (Reuters) - A Nestlé lançou uma revisão de seu negócio de vitaminas de baixo desempenho, que pode levar ao desinvestimento de algumas marcas, informou nesta quinta-feira, depois de informar que seus volumes de vendas no primeiro semestre cresceram mais lentamente do que o esperado pelos analistas.

As ações da Nestlé, a maior produtora de alimentos do mundo, caíram para o nível mais baixo em seis meses no início das negociações do mercado e estavam 4,7% mais baixas às 0950 GMT.

Como a desaceleração econômica global pressionou os clientes e os levou a buscar alternativas mais baratas, a fabricante suíça das barras de chocolate KitKat, do café Nespresso e do tempero Maggi teve mais dificuldade para vender seus projetos de marca.