Petróleo sobe 1% por preocupações com oferta e queda de estoques nos EUA

O petróleo caiu nas negociações do início da tarde, com notícias de que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, estava se preparando para permitir operações de petróleo limitadas na Venezuela.

No início da sessão, o WTI havia subido mais de US$1 e o petróleo Brent chegou perto desse nível.

"As notícias sobre a possibilidade de a Chevron voltar à Venezuela e fazer com que o petróleo volte a funcionar tirou o chão do mercado", disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC.

Mesmo assim, Kilduff disse que o mercado não esperava que o governo Trump abrisse a Venezuela para outras empresas de petróleo dos EUA.

"Trata-se de uma situação única", acrescentou.

O petróleo se recuperou no final da sessão com a notícia de que a Rússia estava planejando cortar as exportações de gasolina para todos os países, exceto alguns aliados e nações como a Mongólia, com os quais tem acordos de fornecimento.