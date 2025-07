Portugal escolhe economista-chefe da OCDE para presidir banco central

O indicado deve se submeter ao interrogatório de um comitê parlamentar -- que não tem poder para bloquear a indicação -- antes que o governo possa nomeá-lo oficialmente. O momento para isso não é claro, já que o Parlamento está em recesso de verão.

Não é incomum que chefes de órgãos reguladores em Portugal permaneçam no cargo meses após o término de seus mandatos.

Centeno, que estava aberto a um segundo mandato, tem sido alvo de críticas frequentes da direita política, agora no poder, por ter passado de seu cargo de ministro das Finanças em uma administração socialista anterior para o comando do banco central em 2020, uma medida que, segundo os detratores, prejudicou a independência da instituição.

Centeno, que foi presidente do Eurogrupo entre 2018 e 2020, é visto como um dos formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) favorável a uma política monetária mais frouxa.

Como economista-chefe da OCDE, Santos Pereira, de 53 anos, foi encarregado de criar maneiras para que o grupo de 38 países desenvolvidos e seus parceiros promovessem o crescimento econômico de longo prazo.

"Ele é a melhor escolha porque é independente. Ele não vem de dentro do Banco (de Portugal) ou do governo. Ele trabalhou no governo, mas isso foi há mais de uma década; ele não pertence a nenhum partido político... dessa forma, garantimos a independência (do banco central)", disse Leitão Amaro.