Reino Unido e Índia assinam acordo de livre comércio durante visita de Modi

Modi chamou o acordo de "um projeto para nossa prosperidade compartilhada", destacando como os produtos indianos, de têxteis a joias e alimentos marinhos, garantirão melhor acesso ao mercado.

Os países também concordaram com uma parceria que abrange áreas como defesa e clima, e pretendem fortalecer a cooperação no combate ao crime. Modi passou quase três horas com Starmer antes de ir ao encontro do rei Charles em sua propriedade em Sandringham.

De acordo com o acordo comercial, as tarifas sobre o uísque cairão de 150% para 75% imediatamente, e para 40% na próxima década. As tarifas sobre bebidas como brandy e rum serão reduzidas para 110% inicialmente e terminarão em 75%.

Em relação aos automóveis, a Índia reduzirá as tarifas para 10% em cinco anos, dos níveis atuais de até 110%, de acordo com um sistema de cotas que será gradualmente implementado.

Em troca, os fabricantes indianos terão acesso ao mercado britânico de veículos elétricos e híbridos, também sob um sistema de cotas.

Segundo o acordo, 99% das exportações indianas para o Reino Unido serão beneficiadas com tarifas zero, incluindo têxteis, e o Reino Unido terá reduções em 90% de suas linhas tarifárias, com a tarifa média que as empresas britânicas enfrentam caindo de 15% para 3%.