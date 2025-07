S&P 500 e Nasdaq abrem em alta; Dow Jones recua com peso de UnitedHealth, IBM e Honeywell

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq abriram em alta nesta quinta-feira, com os investidores avaliando balanços corporativos e monitorando as negociações comerciais dos Estados Unidos com seus parceiros, enquanto as perdas nas ações de IBM, Honeywell e UnitedHealth pesavam sobre o Dow Jones.

O Dow Jones caía 0,52% na abertura, para 44.776,41 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,15%, a 6.368,6 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,30%, para 21.083,818 pontos na abertura.