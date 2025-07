S&P 500 e Nasdaq sobem após balanços mistos, Dow Jones tem queda

A Alphabet subia 1,9% depois que a empresa controladora do Google elevou sua previsão de gastos de capital para 2025 em US$10 bilhões, para US$85 bilhões. Mas a fabricante de veículos elétricos Tesla caía 7,6% uma vez que o presidente-executivo Elon Musk alertou sobre "alguns trimestres difíceis" devido a cortes nos incentivos para veículos elétricos.

As perdas da UnitedHealth, da IBM e da Honeywell pesavam sobre o Dow Jones, que caía 0,6% - embora permaneça próximo de sua máxima recorde de 4 de dezembro.

A UnitedHealth perdia 2,3%. A seguradora revelou que está cooperando com uma investigação do Departamento de Justiça sobre suas práticas no Medicare, após relatos de investigações criminais e civis.

A IBM tinha queda de 9,5% já que seus resultados do segundo trimestre não agradaram aos investidores, prejudicados por vendas decepcionantes em sua principal divisão de software.

A Honeywell, por sua vez, caía 5,2% apesar de ter superado as expectativas de Wall Street e aumentado sua perspectiva anual.

Em relação ao comércio, um porta-voz da UE deu a entender que um acerto está "ao alcance" - um acordo que poderia impor uma tarifa ampla de 15% sobre as importações em todo o bloco de 27 membros, de acordo com diplomatas.