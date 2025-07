Taxas dos DIs sobem puxadas por Treasuries e receio sobre tarifas

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,79%, ante 13,721% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,91%, em alta de 9 pontos-base ante 13,825%.

O otimismo sobre as negociações comerciais dos EUA com alguns de seus principais parceiros -- após o acordo com o Japão e na iminência de um entendimento com a União Europeia -- deu sustentação aos rendimentos dos Treasuries pela manhã, com investidores desfazendo posições mais defensivas nos títulos norte-americanos.

O viés de alta para as taxas dos títulos era percebido também na Europa, após o Banco Central Europeu (BCE) manter seu juro de referência em 2% ao ano e indicar que está, nas palavras da presidente Christine Lagarde, em “boa posição” para manter a política monetária e observar o que vem pela frente.

Este movimento de alta das taxas dos títulos no exterior deu suporte aos prêmios dos DIs no Brasil. Às 11h13 a taxa do DI para janeiro de 2033 atingiu a máxima de 13,970%, em alta de 15 pontos-base ante o ajuste da véspera.

No início da tarde as taxas futuras encontraram novo suporte, desta vez em alguns comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em Minas Gerais.

“À tarde o mercado reagiu um pouco a falas do presidente Lula. (Foi) um pouco de receio de que, de fato, o Brasil estaria disposto a ‘dobrar a aposta’ caso não chegue a um acordo com os EUA”, comentou durante a tarde a analista Laís Costa, da Empiricus Research. “Mas o movimento foi mais pontual e já devolveu bastante”, acrescentou.