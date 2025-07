Tesla vê caminho difícil à frente, mas aposta em táxis-robôs para compensar queda nas vendas

Ele espera que as operações atinjam "metade da população dos Estados Unidos até o final do ano" e que sejam implementadas em larga escala até o fim do próximo ano.

Até o momento, porém, a empresa está operando apenas uma pequena frota em Austin, Texas, que ainda não está disponível para o público em geral.

E conseguir as aprovações regulatórias, especialmente na Califórnia, provavelmente será ainda mais complicado do que Musk indicou na teleconferência.

"A Tesla não pode se dar ao luxo de dar um passo em falso com o serviço de táxis-robôs", disse Shawn Campbell, consultor da Camelthorn Investments, que possui ações da Tesla. Ele afirmou que "as coisas estão saindo do controle" para o negócio automotivo da Tesla, com quedas nas vendas em "quase todos os mercados".

As vendas da montadora recuaram 13% no primeiro semestre deste ano, com a deterioração de seu principal negócio de veículos elétricos, impactado por um portfólio envelhecido e danos à marca causados pelo ativismo político de Musk.

Sem novos modelos acessíveis previstos até o último trimestre do ano e com a eliminação iminente do subsídio fiscal de US$7.500 para compradores de veículos elétricos nos EUA, Musk reconheceu que a empresa pode ter "alguns trimestres difíceis".