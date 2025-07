Trump realizará visita ao Fed nesta 5ª-feira em meio à pressão sobre Powell

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na quarta-feira que o governo não está com pressa de nomear um novo chair para substituir Powell, cujo mandato como chefe do banco central termina em maio de 2026. Bessent disse que o governo provavelmente anunciará um sucessor em dezembro ou janeiro.

Normalmente, presidentes dos EUA se abstêm de comentar sobre a política monetária do Fed em deferência à autonomia do banco, mas Trump não tem seguido esse exemplo.

Trump tem dito que gostaria que o Fed cortasse a taxa de juros para até 1% da atual faixa de 4,25% a 4,50% para reduzir os custos de empréstimos do governo. Isso permitiria que o governo financiasse os déficits crescentes previstos em sua legislação de cortes de impostos.

Nenhum dos 19 membros do Fed vê os juros caindo tão baixo quanto Trump gostaria. Suas mais recentes projeções, divulgadas no mês passado, mostraram que a maioria espera que a taxa não caia abaixo da faixa de 3,25% a 3,50% até o fim do próximo ano.

O Fed se reúne na próxima semana e a expectativa é de que mantenha os juros na faixa atual. Operadores esperam que o banco central volte a cortar os juros em setembro.