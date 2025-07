UE diz que acordo comercial com os EUA está próximo, mas prepara contra-tarifas

A UE e os EUA agora parecem estar a caminho de um possível acordo comercial, segundo diplomatas da UE, o que resultaria em uma tarifa ampla de 15% sobre os produtos da UE importados para os EUA, espelhando um acordo que Washington firmou com o Japão. Trump ainda precisaria tomar uma decisão final.

A Casa Branca disse que as discussões sobre um acordo devem ser consideradas "especulação".

Não está claro o que a UE ofereceria aos EUA para garantir um acordo. Um diplomata da UE disse que o bloco não está buscando uma promessa de investimento, como o Japão concordou.

Outro disse que a UE poderia reduzir algumas de suas próprias tarifas. Seu imposto de importação atual para carros é de 10%.

De acordo com as linhas gerais do possível acordo, a taxa de 15% poderia ser aplicada a setores que incluem carros e produtos farmacêuticos.

Também poderia haver isenções para setores como aeronaves, madeira serrada, bem como alguns medicamentos e produtos agrícolas, que não sofreriam tarifas, segundo diplomatas.