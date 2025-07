Venda de aço plano por distribuidores no Brasil recua em junho, diz Inda

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de aços planos por distribuidores do Brasil somaram 313,8 mil toneladas em junho, queda de 4,6% em relação a maio, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Inda, contrariando expectativa de alta de 4% divulgada anteriormente pela entidade que representa o setor no país.

Na comparação anual, houve declínio de 7,3%, fazendo com que as vendas no acumulado do primeiro semestre somassem 1,93 milhão de toneladas, ficando no zero a zero ante os mesmos seis meses de 2024.

"Nós continuamos achando que podemos chegar a 1,5% (de crescimento no ano), mas esse número do primeiro semestre faz com que a gente se preocupe um pouco com essa nossa previsão", afirmou o presidente-executivo do Inda, Carlos Jorge Loureiro, em coletiva de imprensa.