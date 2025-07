Weg espera mitigar maior parte dos impactos de tarifas dos EUA, diz executivo

(Reuters) - A Weg espera realocar rotas de exportação para mitigar os impactos da tarifa de 50% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá impor aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, disseram executivos da fabricante brasileira de motores nesta quinta-feira.

Em teleconferência para apresentação do balanço do segundo trimestre, os executivos afirmaram que a Weg avalia que poderá mitigar a maior parte dos possíveis impactos da tarifa.

A Weg está particularmente exposta a um cenário de tarifas. No balanço do segundo trimestre, a receita proveniente da América do Norte representou 48% do valor total do mercado externo.