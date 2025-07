XP aposta em papel maior de assessores para dobrar ativos de clientes até 2033, diz CEO

"É questão de tempo para sermos realmente o player dominante e dobrar nosso AuC", disse Maffra na quarta-feira, antes da Expert XP, que a empresa promove como o maior festival de investimentos do mundo.

Completando 15 anos, a edição deste ano abre ao público geral na sexta-feira e traz nomes como o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, o surfista Kelly Slater, entre outros. No ano passado, o evento teve mais de 45 mil pessoas no local.

M&A E IA

Maffra afirmou que a XP continuará com a estratégia de "blindagem" do canal de relacionamento com outros escritórios parceiros do grupo, por meio de aquisição de participação. "Devemos ter mais duas ou três (operações) até o final do ano", adiantou, sem dar detalhes.

Nesse ano, a XP já anunciou acordos com a Criteria Investimentos em fevereiro e com a assessoria de investimentos 3A Riva, em abril.

Ele afirmou que o grupo também tem olhado algumas gestoras. "Nós gostamos muito de comprar carteiras, estamos sempre olhando", acrescentou.