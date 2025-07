Ação da Intel cai com possível saída de negócio de fundição

(Reuters) - As ações da Intel caíam 8,7% nesta sexta-feira, depois que a empresa alertou sobre a possibilidade de abandonar a fabricação de chips se não conseguir garantir um cliente importante, uma medida potencialmente drástica do novo presidente-executivo para cortar gastos e reviver o ícone norte-americano em dificuldades.

Lip-Bu Tan disse na quinta-feira que reduziria ainda mais a força de trabalho da Intel, interromperia o trabalho em duas fábricas na Europa e desaceleraria outra em Ohio, descartando a estratégia de seu antecessor deposto que se baseava na construção de instalações caras para restaurar sua vantagem de fabricação.

O plano para tais medidas extremas segue-se a um surpreendente prejuízo ajustado no segundo trimestre e a uma previsão de prejuízo maior do que o esperado no terceiro trimestre.