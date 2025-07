Ação da Puma despenca após alerta de prejuízo e impacto das tarifas

(Reuters) - As ações da Puma caíram 16% nesta sexta-feira, depois que a marca alemã de roupas esportivas disse que agora espera um prejuízo anual, já que as vendas caíram e as tarifas dos EUA prejudicaram o lucro.

A Puma tem lutado para atrair compradores, já que os tênis retrô relançados, como o Speedcat, não venderam tão bem quanto se esperava, e o presidente-executivo Arthur Hoeld, no cargo desde 1º de julho, disse que a empresa precisa "corrigir o curso".

"Este ano, 2025, será um ano de reinicialização para a Puma e 2026 será um ano de transição para nós", disse Hoeld, ex-chefe de vendas da Adidas, que foi nomeado pelo conselho da Puma em abril para reverter o desempenho.