Ações europeias caem com investidores avaliando balanços mistos e progresso comercial entre UE e EUA

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, com os investidores avaliando balanços corporativos mistos enquanto aguardavam atualizações sobre a estrutura de um acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos, que, segundo autoridades, pode ser alcançado já neste fim de semana.

Os investidores navegaram pelos altos e baixos em torno de um possível acordo entre as duas grandes economias depois de uma semana movimentada de discussões comerciais com os EUA, que culminou em entendimentos com Japão, Indonésia e Filipinas.