BNDES aprova financiamento de cerca de R$200 mi para parques eólicos da Auren no RN

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disse nesta sexta-feira que aprovou financiamento de R$199,9 milhões para parques eólicos já operacionais da Auren Energia no Rio Grande do Norte.

O empréstimo será destinado aos parques Cajuína B 19, com 23,6 megawatts (MW) e Cajuína B 20, com 29,5 MW, que fazem parte de complexo eólico instalado no município de Bodó (RN), e do sistema de transmissão associado.

"O BNDES tem, no governo do presidente Lula, a missão de apoiar a expansão da produção de energia renovável porque entende que a transição energética contribui para o desenvolvimento sustentável no país, preservando o ambiente e gerando empregos... Apenas neste projeto, foram gerados cerca de 1 mil empregos diretos e indiretos durante a implantação, e 90 empregos após a conclusão", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.