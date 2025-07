Contas de luz terão bandeira tarifária vermelha 2 em agosto, diz Aneel

A pressão sobre os consumidores de energia em agosto tende, no entanto, a ser aliviada pelo crédito que cairá nas faturas do mês referente ao "Bônus de Itaipu". A agência reguladora aprovou R$883,07 milhões para o mecanismo este ano, reduzindo custos no mês para consumidores residenciais e rurais.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

(Por Letícia Fucuchima)