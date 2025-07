Dólar sobe puxado por exterior com mercado à espera de novidades sobre tarifaço

No ano, o dólar acumula baixa de 9,98%.

Às 17h09 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil – subia 0,67%, aos R$5,5670.

A moeda dos EUA oscilou em alta durante praticamente todo o dia, puxada pelo avanço da divisa também no exterior. A proximidade do início da cobrança, pelos Estados Unidos, de uma série de tarifas sobre produtos de boa parte de seus parceiros comerciais, em 1º de agosto, seguiu permeando os negócios.

Nesta sexta-feira, as notícias eram de que os EUA podem chegar a um acordo tarifário com a no fim de semana, mas estariam distantes de um entendimento com o Canadá.

Internamente, a sensação entre os agentes era de que o Brasil ainda não saiu do lugar em sua tentativa de negociar com os EUA, a uma semana no início da tarifa de 50%. Durante um evento em Osasco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu que o Brasil quer negociar.

No início da tarde, reportagem da agência Bloomberg informando que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está preparando a base legal para a cobrança de tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros fez o dólar atingir o pico do dia.