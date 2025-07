Economia da zona do euro resiste enquanto BCE busca moderar apostas de que não haverá mais cortes nos juros

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro permaneceu resiliente à incerteza generalizada causada por uma guerra comercial global, mostrou uma série de dados nesta sexta-feira, mesmo com as autoridades do Banco Central Europeu parecendo moderar as apostas do mercado de que não haverá mais cortes nos juros.

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas na quinta-feira e sua avaliação modestamente otimista da economia da zona do euro aumentou as expectativas dos investidores de que o ciclo de afrouxamento de um ano, que reduziu pela metade a taxa básica do banco para 2%, pode estar chegando ao fim.