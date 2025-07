Fed se diz "grato" por incentivo de Trump para concluir renovação de sede

A visita contou com uma troca pública notavelmente tensa entre Trump e o chair do Fed, Jerome Powell, quando eles discutiram sobre o preço do projeto.

Autoridades da Casa Branca têm usado o crescente custo do projeto, que o Fed estima agora em US$2,5 bilhões, como um fator para as críticas contínuas do governo Trump a Powell e sua gestão do banco central.

Trump disse que os dois também conversaram de forma privada sobre a taxa de juros, que, segundo o presidente, deveriam ser reduzidas imediatamente para impulsionar a economia.

A expectativa é de que o Fed mantenha sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% ao fim de uma reunião de dois dias na próxima semana.

(Reportagem de Doina Chiacu e Brendan O'Brien)