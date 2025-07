Ibovespa recua com giro fraco em meio a receios sobre tarifas

DESTAQUES

- YDUQS ON recuou 4,69%, após divulgar na noite da véspera mudanças na diretoria executiva, incluindo o anúncio de Rossano Marques como novo CEO a partir de 15 de agosto. Marques, atualmente CFO da Yduqs, substituirá Eduardo Parente, que irá para o conselho de administração. De acordo com analistas do Itaú BBA, a saída de Parente do cargo de CEO não era esperada no curto prazo. Em teleconferência com analistas nesta sexta-feira, a Yduqs adotou uma mensagem de continuidade, segundo a equipe do JPMorgan. COGNA ON subiu 1,14%.

- RAÍZEN PN cedeu 1,99%, em meio a dados da companhia mostrando moagem de 24,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no primeiro trimestre da safra 2025/2026, ante volume de 30,9 milhões de toneladas no primeiro trimestre da safra 2024/25. Chuvas ao longo do trimestre reduziram o ritmo da moagem e limitaram a diluição de custos no período, informou a maior produtora global de etanol e açúcar de cana, uma joint venture entre o grupo Cosan e a Shell. No pior momento da sessão, tocou a mínima histórica de R$1,46.

- VIBRA ON avançou 3,39% e GRUPO ULTRA ON fechou em alta de 2,54%. Em relatório nessa semana, analistas do Santander Brasil chamaram a atenção para dados da ANP mostrando que ambas as empresas ganharam participação de mercado no mês passado, assim como Raízen. No caso do Grupo Ultra, que além dos postos Ipiranga é dono da Ultragaz, há também expectativa para o Programa Gás para Todos, que deve ser lançado no próximo dia 5. Citando uma visão inicial, analistas do UBS BB destacaram que ele apoia uma demanda com baixo risco na frente de recebíveis.

- VALE ON caiu 1,47%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato de mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,11%, a 802,5 iuanes (US$112,01) a tonelada. No setor, USIMINAS PNA perdeu 1,87%, mesmo com lucro acima do esperado no segundo trimestre, com investidores reagindo a anúncio de investimento de cerca de R$1,7 bilhão para modernização e reconstrução parcial da Bateria 4 da Coqueria 2 da Usina de Ipatinga.

- PETROBRAS PN avançou 0,13%, com alta em quatro dos cinco últimos pregões, após perda de 5% na semana passada. Analistas do BTG Pactual destacaram que, com o barril do petróleo Brent, usado como referência de preço pela estatal, sendo negociado acima das expectativas de consenso para 2025 e 2026 e uma série de assimetrias favoráveis, a Petrobras se destaca como uma oportunidade atrativa de "carry trade" para os próximos 12 a 18 meses. Nesta sexta-feira, o Brent fechou em baixa de 1,1%, a US$68,44. No mês, sobe cerca de 1%.