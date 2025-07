Japão diz que lucros de investimentos nos EUA serão compartilhados de acordo com contribuições

Por Makiko Yamazaki e Tamiyuki Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão disse nesta sexta-feira que os lucros de um pacote de investimentos de US$550 bilhões nos Estados Unidos, previsto em um acordo comercial fechado nesta semana com Washington, serão divididos entre os dois países de acordo com o grau de contribuição de cada lado.

O comentário de uma autoridade do governo japonês sugere que o esquema de investimento envolverá contribuições significativas não apenas do Japão, mas também do governo ou de empresas dos EUA, embora a estrutura do esquema ainda não esteja clara.