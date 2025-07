Juros futuros fecham perto da estabilidade em dia de IPCA-15 e alta do dólar

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,8%, ante 13,786% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,92%, ante 13,906%.

A proximidade do início da cobrança pelos Estados Unidos de uma série de tarifas sobre produtos de boa parte de seus parceiros comerciais -- inclusive o Brasil -- em 1º de agosto seguiu permeando os negócios em todo o mundo.

Os rendimentos dos Treasuries chegaram a subir pela manhã, mas se firmaram em baixa à tarde em meio a notícias de que os EUA podem chegar a um acordo tarifário com a União Europeia no fim de semana, mas estariam distantes de um entendimento com o Canadá.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou pela manhã que a inflação medida pelo IPCA-15 -- considerada uma prévia para o índice oficial -- foi de 0,33% em julho, depois de 0,26% no mês anterior. A taxa em 12 meses atingiu 5,30% em julho, ante 5,27% em junho.

Os resultados ficaram um pouco acima das expectativas em pesquisa da Reuters, de avanços de 0,30% no mês e de 5,26% em 12 meses.

Apesar do resultado acima do esperado, o economista de inflação e commodities da BGC Liquidez, Carlos Thadeu, destacou a abertura do indicador. Nos serviços subjacentes, a taxa recuou de 5,96% para 5,47% pelo critério de três meses com ajuste anualizado e, nos bens industriais, pelo mesmo critério, foi de 3,52% para 2,74%. A média dos núcleos de inflação passou de 4,81% para 4,41%.