LVMH está em negociações para vender a Marc Jacobs, dizem fontes

As vendas da LVMH no segundo trimestre, que incluem bolsas Louis Vuitton, vestidos Dior e champanhe Moet & Chandon, vieram um pouco abaixo das expectativas do mercado.

As ações da empresa subiram, com analistas apontando esperanças no horizonte, já que o grupo disse ter observado alguns sinais de recuperação no importante mercado chinês.

Adam Cochrane, analista do Deutsche Bank, disse que, embora os resultados do segundo trimestre não tenham sido "brilhantes", há algum "raio de esperança".

As marcas de luxo francesas têm navegado por desafios prolongados de mercado, incluindo uma desaceleração e o potencial impacto das tarifas de importação dos Estados Unidos.

