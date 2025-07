Meta nomeia cocriador do ChatGPT como cientista-chefe do Superintelligence Lab

Zhao, ex-cientista pesquisador da OpenAI, foi cocriador do ChatGPT, do GPT-4 e de vários mini modelos da OpenAI, incluindo o 4.1 e o o3.

Ele está entre os vários pesquisadores que saíram da OpenAI para a Meta nas últimas semanas, parte de uma disputa por talentos na qual Zuckerberg tem contratado funcionários de rivais buscando fechar a lacuna em IA avançada.

A Meta tem oferecido alguns dos pacotes salariais mais lucrativos do Vale do Silício e fechando acordos com startups para atrair os melhores pesquisadores, uma estratégia que segue o desempenho insatisfatório de seu modelo Llama 4.

Zuckerberg disse que a Meta pretende criar uma "inteligência geral completa" e torná-la de código aberto -- estratégia que atraiu tanto elogios quanto preocupações na comunidade de IA.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York)