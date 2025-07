Minério de ferro registra 5º ganho semanal, apesar da fraca produção de aço e alta de estoques

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro registraram o quinto ganho consecutivo em base semanal, apesar de uma queda na sessão desta sexta-feira, e mesmo com o aumento dos estoques portuários e uma produção global de aço mais fraca pesando sobre os preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,11% mais baixo, a 802,5 iuanes (US$112,01) a tonelada.