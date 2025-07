Perspectiva de crescimento da zona do euro melhorou, mas "muita coisa pode acontecer", diz Nagel, do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A perspectiva de crescimento da zona do euro melhorou ligeiramente, mas muita coisa ainda pode acontecer até a próxima decisão de política monetária do Banco Central Europeu em setembro, disse o membro do BCE Joachim Nagel nesta sexta-feira, repetindo seu apelo por um "pulso firme".

"As perspectivas para a inflação permanecem inalteradas desde a última projeção e as perspectivas econômicas melhoraram um pouco", disse Nagel, presidente do banco central da Alemanha, em um comunicado.

"Uma política monetária com pulso firme é, portanto, apropriada, também porque muita coisa pode acontecer entre agora e a próxima reunião de política monetária."