Pesquisa do BCE prevê inflação menor do que esperado anteriormente e taxa de 2% no longo prazo

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro pode ser menor neste ano e no próximo do que o esperado anteriormente e permanecerá em torno da meta de 2% do Banco Central Europeu no longo prazo, mostrou a Pesquisa de Analistas Profissionais do BCE nesta sexta-feira.

A inflação tem recuado nos últimos anos e agora gira em torno da meta de 2%, uma das principais razões pelas quais o BCE deixou a taxa de juros inalterada na quinta-feira e sinalizou que não tem pressa em reduzir os juros ainda mais depois de cortar pela metade sua taxa para 2% desde junho de 2024.

A inflação agora é vista atingindo uma média de 2% neste ano, abaixo dos 2,2% previstos há três meses, e depois desacelerará para 1,8% no próximo ano, abaixo da expectativa anterior de 2%, indicou a pesquisa, um insumo importante nas deliberações de política monetária.