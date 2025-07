Petróleo cai e atinge menor valor em 3 semanas com preocupações econômicas dos EUA e da China

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e se estabeleceram em uma mínima de três semanas, com os comerciantes preocupados com as notícias econômicas negativas dos Estados Unidos e da China e com os sinais de aumento da oferta.

As perdas foram limitadas pelo otimismo de que os acordos comerciais dos EUA poderiam impulsionar o crescimento econômico global e a demanda de petróleo no futuro.