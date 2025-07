Tesla recebe diversas propostas de acionistas sobre investimento na xAI

(Reuters) - A Tesla informou nesta sexta-feira que recebeu várias propostas de acionistas com relação ao plano da empresa de investir na startup de inteligência artificial do seu presidente-executivo, Elon Musk, a xAI.

Mais cedo este mês, Musk descartou uma fusão entre a Tesla e a xAI, mas disse que planeja realizar uma votação entre os acionistas sobre um investimento da montadora na startup.

As propostas surgem em meio a uma atividade significativa de financiamento para a xAI neste ano. A startup completou uma captação de dívida de US$5 bilhões juntamente com um investimento estratégico, em paralelo, de US$5 bilhões em ações, conforme informado pelo Morgan Stanley no mês passado.