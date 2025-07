Trump chega à Escócia coforme acordo comercial com a UE se aproxima

Enquanto centenas de espectadores aplaudiam sua chegada, Trump repetiu seu comentário anterior sobre uma chance de 50% de garantir um acordo com a UE, acrescentando que seria o maior acordo comercial de seu governo até o momento, se for concretizado.

No entanto, ele disse que ainda havia "pontos de atrito" com Bruxelas em "talvez 20 coisas diferentes".

Trump disse que sua reunião com Starmer seria mais uma celebração do acordo comercial já alcançado do que a continuação do trabalho nele, acrescentando: "É um ótimo acordo para ambos".

Antes de deixar Washington, Trump disse que seu governo estava trabalhando arduamente em um possível acordo comercial com a UE, e que Bruxelas estava interessada em fazer um acordo. Von der Leyen disse mais tarde que se encontraria com Trump na Escócia no domingo.

Diplomatas da UE dizem que um acordo poderia resultar em uma tarifa de 15% sobre os produtos da UE, refletindo um acordo-quadro com o Japão alcançado esta semana e metade dos 30% que Trump está ameaçando impor até 1º de agosto.

Trump tem procurado reordenar a economia global depois de impor uma tarifa de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais em abril e ameaçar com taxas muito mais altas para muitos países a partir da próxima semana. Trump afirma que as medidas reduzirão o déficit comercial dos EUA e trarão receitas extras, mas economistas alertam que as novas políticas comerciais podem aumentar a inflação.