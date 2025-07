Trump diz que EUA venderão "muita" carne bovina para a Austrália

As autoridades australianas afirmam que o relaxamento das restrições não faz parte de nenhuma negociação comercial, mas é o resultado de uma avaliação de anos das práticas de biossegurança dos EUA.

Camberra restringiu as importações de carne bovina dos EUA desde 2003 devido a preocupações com a encefalopatia espongiforme bovina (BSE), ou doença da vaca louca. Desde 2019, tem permitido a entrada de carne de animais nascidos, criados e abatidos nos EUA, mas poucos fornecedores conseguiram provar que seu gado não esteve no Canadá e no México.

Na quarta-feira, o Ministério da Agricultura da Austrália disse que os sistemas de rastreabilidade e controle de gado dos EUA melhoraram o suficiente para que a Austrália pudesse aceitar carne bovina de gado nascido no Canadá ou no México e abatido nos Estados Unidos.

A decisão causou certa preocupação na Austrália, onde a biossegurança é vista como essencial para evitar que doenças e pragas devastem o setor agrícola.

"Precisamos saber se (o governo) está sacrificando nossos altos padrões de biossegurança apenas para que o primeiro-ministro Anthony Albanese possa obter uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump", David Littleproud, integrante da oposição ao governo Albanese que acompanha os assuntos relacionados ao Ministério da Agricultura.

A Austrália, que importa mais dos EUA do que exporta, enfrenta uma tarifa geral de 10% dos EUA, bem como tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio. Trump também ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre produtos farmacêuticos.