Trump diz que gosta de dólar forte, mas "você ganha muito mais" com ele mais fraco

"É bom para a inflação, só isso."

O índice do dólar, que mede a força da moeda norte-americana em relação a seis das principais divisas, estabilizou-se nesta sexta-feira após atingir mínimas de duas semanas no início da semana. O índice acumula queda de cerca de 10% nos seis meses em que Trump está no cargo.

Trump frequentemente reclama que a valorização do dólar prejudica a competitividade das exportações dos EUA, a produção e o emprego no país.

Nesta sexta-feira, ele disse a repórteres que os fabricantes seriam os primeiros a se beneficiar da queda do dólar, citando a companhia de equipamentos de construção e mineração Caterpillar, cujas ações subiram 16% no último mês.

Japão e China lutaram por moedas mais fracas por décadas e conseguiram dominar os mercados ao longo dos anos, disse Trump.

"Agora, isso não parece bom, mas você ganha muito mais dinheiro com um dólar mais fraco -- não um dólar fraco, mas um dólar mais fraco -- do que com um dólar forte", disse.