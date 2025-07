Usiminas reverte prejuízo no 2º tri e supera estimativas

Embora o resultado tenha sido melhor do que o esperado, a Usiminas disse que as condições concorrenciais deterioraram de forma acelerada no segundo trimestre em meio ao volume recorde de importação de aço no país.

A empresa também disse que, apesar de que o anúncio da tarifa de 50% pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros possa ter pouco efeito nas exportações diretas da empresa, os impactos sobre a cadeia industrial e sobre os clientes exportadores são fatores de preocupação.

O resultado operacional ajustado medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização subiu 65% a R$408 milhões, ficando abaixo da estimativa de R$517,36 milhões.

Para o próximo trimestre, a empresa espera estabilidade no volume de vendas no segmento de siderurgia, com queda na receita líquida por tonelada, porém com melhoria nas margens em função de menores preços de matéria-prima.

Já na mineração, a expectativa é de volumes menores, porém alinhados com o plano de vendas atual.

Em um comunicado separado, a Usiminas disse que espera realizar investimentos de R$1,2 bilhão a R$1,4 bilhão em 2025.