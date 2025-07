Vendas da Multiplan desaceleram em julho sobre ritmo de maio, diz presidente

"A gente segue crescendo, mas não nos níveis de maio, que eu também não achava sustentável continuar crescendo dessa forma para o resto do ano", disse Peres durante teleconferência com analistas, após divulgação do resultado do segundo trimestre.

As vendas totais de lojistas da Multiplan cresceram 14,6% em maio, após um mês de abril melhor do que o esperado (com avanço de 17,3%), encerrando o segundo trimestre com uma variação positiva de 12,8%, resultado da desaceleração no mês de junho.

