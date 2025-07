Villeroy, do BCE, não vê aumentos de preços decorrentes de tarifas dos EUA

FRANKFURT (Reuters) - A inflação na zona do euro está sob controle e é improvável que as tarifas comerciais mais altas dos Estados Unidos a elevem, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta sexta-feira.

"A inflação - e, consequentemente, os salários - permanecem sob controle", disse Villeroy, presidente do banco central da França, em um comunicado.

"Não se espera que os aumentos nas tarifas dos EUA, cuja extensão ainda é incerta, façam com que a inflação aumente."