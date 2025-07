Ações da China ampliam rali de cinco semanas antes de negociações comerciais

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas ampliaram seu rali de cinco semanas nesta segunda-feira, com o setor de terras raras subindo para a máxima em três anos antes de negociações comerciais com os Estados Unidos, enquanto as seguradoras obtiveram ganhos após uma mudança na política do setor.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,12%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,21%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%.

O setor de terras raras subiu 1,5%, atingindo uma nova máxima de três anos no momento em que autoridades econômicas dos EUA e da China se preparam para retomar as negociações em Estocolmo.